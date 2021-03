Anna Carrillo, la menor de 15 años desaparecida en Sant Miquel de Fluvià: "No voy a volver"

Desapareció en febrero y desde entonces no había dado señales de vida

Anna Carrillo, una menor de 15 años que desapareció el pasado 14 de febrero en Sant Miquel de Fluvià, Girona, ha publicado un vídeo en redes sociales en el que demuestra que está bien y que huyó de su casa por voluntad propia. "Necesito estar lejos de ellos, no quiero volver", señala la joven en referencia a sus padres, a quienes acusa de malos tratos.

La joven desapareció de casa el pasado mes de febrero, y desde entonces no había dado señales de vida. La familia interpuso una denuncia y los Mossos d'Esquadra iniciaron una investigación. Sorprendentemente, Anna ha dado señales desde una cuenta anónima en Instagram, publicando un vídeo de siete minutos en el que cuenta la situación por la que abandonó su hogar y "por qué huyó de todo", según recoge El Caso.

La menor, durante su narración, se refiere a su familia, su madre y su padre, con nombres y apellidos, como maltratadores. "Mi madre es la responsable de hacer creer a todo el mundo que estoy loca y soy problemática, solo por querer a una familia por encima de la mía", denuncia la joven.

La familia que menciona la joven, que supuestamente pone por encima de la suya, sería la de una amiga, en cuyo domicilio se encuentra actualmente sana y salva -junto a la madre de la otra joven-. Durante la grabación, trata de desmentir informaciones difundidas en redes sociales, como que está "secuestrada" o que la "han drogado". Asegura que está bien y que está ahí por voluntad propia: "Me tratan como a una princesa".

Supuestos malos tratos que recibió en el ámbito familiar

Anna cuenta que no da señales de vida "porque para qué". "No me ayudan, nadie me hace caso, nadie me hizo caso en su momento, no me lo van a hacer ahora", señala la menor de 15 años, en referencia a unos supuestos malos tratos que recibió en el ámbito familiar.

La joven incluso muestra papeles escritos a mano que supuestamente reflejan todos los malos tratos que ha recibido de su familia. "Junto a mi padre y mi hermana, me tuvieron dos semanas encerrada, aislada de todo el mundo, sin ir al instituto, engañándome", sentencia. La menor también afirma haber recibido palizas por parte de su madre, incluso delante de una abogada "que no hizo nada".

Durante el presunto encierro, la joven asegura haber estado incomunicada, sin poder hablar con nadie ni llamar a los Mossos, a los que quería denunciar su situación. "Dos semanas fueron suficientes para pensar no puedo más, para cogerles pánico, no quiero estar en casa, no estoy bien en casa", subraya.

"Los Mossos se reían en mi cara, para ellos no tenía palabra"

Anna también habla de otras ocasiones en las que se escapó de casa, y lo "intentó todo por lo legal". "Nadie quiso ayudarme en su momento, los Mossos se reían en mi cara, parecía que estaba hablando con una pared... Para ellos no tenía palabra y mi madre decidía sobre mí", destaca.

Sus padres, según el vídeo, pretendían internarla en un centro, lo que para ella es una locura. "Ni yo soy la problemática ni la que necesita ayuda ni la que necesita que la encuentren... Estoy perfectamente sin ellos", señala al respecto. La menor, no obstante, deja un pequeño mensaje de esperanza: "Estoy dispuesta a volver si alguien me ayuda".

El vídeo ha recibido ya más de 700 reacciones y numerosos usuarios piden a la menor que vuelva a casa. Algunos incluso exigen que "deje de mentir", afirmando que la familia es "incapaz de hacer algo así".

Comentarios en referencia a un novio manipulador

Otros usuarios apuntan a un factor que Anna no menciona en su grabación, su novio. Según los comentarios de sus familiares y algunos amigos, "te está manipulando" y le ha hecho creer esa situación para escaparse con ella. "Anna ese tío no te va a querer toda su vida, tu madre sí", señala una usuaria.

Una usuaria asegura ser prima de la menor y da una versión completamente diferente: "Lo que no cuentas por aquí es que te escapaste tú sola, una menor, que una familia te está dando cobijo de forma ilegal. Siempre has hecho lo que has querido y lo sé porque soy tu prima y te conozco desde siempre. Por favor vuelve a casa. Y lo del centro es porque te has escapado más de dos veces y muchas veces ni das señales de vida. Porque médicamente sabes lo que pasó con ese chico, sabes que no es normal que te pase eso con 15 años".