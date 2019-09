La ansiedad: por qué aparece y cómo combatir una de las epidemias de nuestra era

El pánico se apodera de tus pensamientos, las taquicardias se sienten como si alguien golpease con fuerza tu pecho, la sensación de ahogo, de angustia se apodera de ti, pierdes por completo el control. Estos son solo algunos de los síntomas de que la ansiedad ha llegado. No es broma. El Consejo General de Psicología de España estima que nueve de cada 10 españoles padecieron ansiedad en 2017. Por qué surge y cómo se superan son dos de las preguntas que millones de personas que la sufren o han sufrido se hacen.

Qué trastornos de ansiedad hay

'El fin de la ansiedad'

Sergio González de Zárate (Gio), define la ansiedad como una emoción que ayuda al ser humano ante una situación que pone el peligro nuestra supervivencia, pero cuando esa ansiedad se da ante un peligro irreal, dificulta en gran medida la vida de quien lo padece : “Cuando la ansiedad no tiene una función adaptativa, debido a que el peligro solo está en nuestras cabezas, la vida se hace más cuesta arriba ya que nuestro cuerpo reacciona tanto física como mentalmente, ante estímulos que poco o nada tienen de peligroso”

Sergio apunta que el primer paso para vencer la ansiedad es aceptarla para luego entenderla : “No hay nada de metafísico o mágico en esto que padecemos, todo tiene mucho sentido, y en cuanto lo entendamos, encontraremos mucha de esa paz que ahora necesitamos ya que, realmente sentimos que nuestra vida corre peligro”, pero destaca que no se supera de la noche a la mañana , es necesario aprender a convivir con ella.

El autor reconoce que ha vuelto a sentir ansiedad después de aquel primer episodio, quien según describe en su libro, pensaba que era el final de su vida, pero “a partir de entonces ya nunca ha sido lo mismo. Son muchísimas las personas que temen que la ansiedad domine el resto de sus días. También son muchas las que creen que será así, y normalmente se debe a que no entendieron o trataron la ansiedad como debían, a que no se trataron debido al qué dirán, o a que esta se presentó cuando eran muy jóvenes o tenían pocos recursos”

De esta forma y comprendiendo cómo funciona la ansiedad “podemos reconocer de antemano cuando vuelve a nuestras vidas, podemos sentirla antes de que nos limite, e incluso podemos ser precavidos y tratar de mantener hábitos saludables en nuestra vida para mantener ese equilibrio que nos aleja de la ansiedad como trastorno. Y si llega, no la temeremos. Reconoceremos que supimos tratarla, comprenderemos que tenemos herramientas, y en el peor de los casos, si la ansiedad se da en una forma no conocida (hay diversos tipos de ansiedad como el TOC, las fobias, el estrés postraumático y el TAG entre otras), comprenderemos que lo más inteligente cuando no entendemos que nos ocurre, es buscar ayuda en un experto para superar cuanto antes y del mejor modo posible, nuestro nuevo problema”.