“Los antivacunas son responsables de aumentar un 32% las muertes por covid”, según un estudio

¿Qué habría sucedido si el 100 por cien de la población mayor de 12 años hubiera estado vacunada cuando comenzó la sexta ola ? Por medio de este ejercicio contrafactual tratamos de establecer la influencia de la población anti-vacuna en la evolución de los indicadores sanitarios durante la sexta ola. El supuesto de partida es que, en la primera semana de noviembre, toda la población mayor de 12 años había tenido acceso a la pauta completa de vacunación, por lo que los no vacunados pueden ser considerados anti-vacunas.

El impacto positivo de la vacunación sobre los indicadores sanitarios ha sido extraordinario. Por ejemplo, la no disponibilidad de vacunas habría aumentado las muertes por Covid un 571 por cien con respecto a las observadas, aunque los menores de 60 años sólo sufrirían el 2, 1 por cien del aumento total, mientras que los mayores de 80 años hubieran sido los principales damnificados. Además, el beneficio en términos relativos de la vacunación aumenta con la gravedad del indicador, mayor para las defunciones e ingresos en UCIs y menor para los contagios y las hospitalizaciones.

El informe señala que si como parece, estamos condenados a que en el futuro el virus Covid-19 no desaparezca, sino que tenga un carácter estacional recurrente, habría que tomar algunas medidas para evitar colapsos:

En primer lugar, las autoridades sanitarias deberían elaborar planes de contingencia para ser capaces de reforzar eficientemente el sistema de atención primaria, el sistema hospitalario y la atención de cuidados intensivos. En este sentido, es primordial evaluar correctamente los incrementos de carga de trabajo que ocurren en situaciones de estrés pandémico, para que los refuerzos de personal que se habiliten permitan no tener que renunciar al resto de atención médica de otras patologías.

En dichas situaciones de estrés pandémico, el personal sanitario fijo o de refuerzo debería poder ser trasladado transitoriamente de sus puestos de trabajo habituales a otros en los que exista saturación. Es un hecho que en muchas ocasiones la incidencia del virus es muy desigual entre distritos sanitarios (o municipios, o provincias, o regiones) y no debería haber razones por las que los recursos humanos no pudieran ser movibles. Incrementar indiscriminadamente las dotaciones de plazas fijas no parece la opción más sensata, si lo que va a haber en el futuro son picos de exceso de trabajo (como los ha habido siempre, por ejemplo, en las campañas de gripe).