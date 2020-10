Uno trabaja y otro mira. Lo normal en España. Hasta ahí todo bien si no fuera porque el que mira, Andrés, le dice a su colega, que ara subido al tractor, Antonio , cómo tiene Que hacerlo y este discrepa. Estos agricultores se han hecho virales en Twitter gracias al vídeo compartido por David Senabre.

No sabemos de donde son Antonio y Andrés pero lo que está claro para el tuitero que ha compartido el vídeo es que ni José Mota lo hubiera hecho mejor.

La cuestión es que ambos discuten por cómo arar la tierra de la mejor forma. Antonio, subido al tractor tienen una idea y Andrés, que mira como lo hace, le indica otra. No consiguen ponerse de acuerdo y la conversación- que no es fácil de entender- no tiene desperdicio.