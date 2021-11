El anuncio de la Lotería de Navidad se convierte cada año en todo un acontecimiento para miles de españoles por sus constantes guiños a nuestro lado más humano. Por eso el pasado 2020, año claramente marcado por la pandemia, era el año perfecto para lanzar un mensaje de esperanza que sirviera como bálsamo para una sociedad cansada y, en gran medida, asustada ante la gravedad de las circunstancias. El anuncio de la Lotería de Navidad 2020 no podía dejar de hacer referencia a la pandemia, y el resultado fue, como casi siempre, muy bien acogido por los españoles. ¿Cómo se hizo el primer anuncio de Lotería de Navidad de la pandemia?

Este viaje también parece contarnos que, pese a lo malo y a lo incierto, todo pasa y algunas cosas buenas siempre permanecen. Entre ellas, la solidaridad, la humanidad... y la Lotería, que no existía si no se hubiera tejido a lo largo de tantos años tal entramado de personas dispuestas a regalar suerte a sus seres queridos. Como mensaje final de la primera versión, una vecina mayor que regala un décimo a su vecina más joven le cuenta en su nota que durante el año ha habido momentos en que ha sentido miedo, pero que gracias a ella no se ha sentido sola.