El presunto asesino de su mujer en Sabadell ocultó su cuerpo en un baúl

La hermana de la víctima había denunciado la desaparición. Fuentes de la investigación han precisado que no existen denuncias previas, aunque el detenido si tiene al menos un antecedente por violencia machista contra una pareja anterior.

Los vecinos se han concentrado en repulsa ante esta nueva muerte y en solidaridad con familiares y amigos. La alcaldesa de la localidad, Marta Farrés, confirma que la víctima no había denunciado: "No, no la teníamos localizada en el centro de atención a la mujer".