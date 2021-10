El presunto asesino del niño de Lardero renunció a la libertad provisional porque sentía que era un "peligro"

El detenido por la muerte de un menor de nueve años la pasada noche en Lardero continúa en dependencias policiales y, en principio, no está previsto que pase a disposición judicial en el día de hoy.

Cuando Almeida estaba cumpliendo prisión por su asesinato, en el año 2000, tuvo que tomar una decisión sobre su prórroga o no de su privación de libertad, dado que la condena no era firme. Fue entonces cuando el abogado de la defensa, Antonio Pérez Andrés, confesó una situación que sorprendió a todos los asistentes: no pidió su libertad, y aceptó los argumentos de la acusación.