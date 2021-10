La vecina ha asegurado que el pasado 14 de octubre "la misma persona lo intentó con dos niñas , una de ellas mi hija". Según su testimonio, el ahora detenido por la muerte del menor "les dijo que subieran a su casa para que vieran unos pajaritos" y la niña "me vino a avisar y fuimos a buscarlo pero no lo encontramos en ese momento". En este punto, ha indicado, "ahora lo entiendo, vivía en frente".

Según la propia testigo, "esto se podía haber evitado porque aquel día se presentó aquí la Policía Local de Lardero pero lo tomaron como algo puntual, tomaron nota pero ahí se quedó la cosa. Mi hija dio la descripción del hombre pero no hubo manera de encontrarlo y ayer nos encontramos con esto. A la Policía se le llamó, se le avisó... no solo ese día sino otros días más de que podía pasar esto y ayer se pusieron todos a buscar al niño pero no se ha podido hacer nada".