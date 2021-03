Aumentan los casos de niños que maltratan a sus padres: cuando el síndrome del emperador se desborda

Algunos expertos sostienen que los niños que maltratan a sus padres lo hacen como consecuencia de carencias educativas , pero parece que los factores educativos no explican todos los casos. También pueden citarse la falta de afectividad, la sobreprotección, la ausencia de autoridad o la permisividad, pero otros especialistas señalan que estos aspectos o ambientales no son suficientes para explicar el fenómeno, que se necesita una situación de deterioro personal -asociado normalmente a la adolescencia- o de falta de educación emocional .

Cómo prevenir la la violencia en nuestros hijos

Aunque no todos los factores son controlables, sí hay una serie de cuestiones que podemos cuidar para excluir la violencia como un modo de relación con el entorno en nuestros hijos:

No ser violentos con ellos. No pegar a nuestros hijos ni aplicar con ellos ninguna forma de maltrato es fundamental para que ellos no vean el maltrato como una forma habitual de relacionarse. Una de las consecuencias de los azotes es esa normalización de la violencia.