El dueño de la finca donde murió Julen insiste en su inocencia y asegura que analizará la autopsia definitiva

Así, el letrado Antonio Flores, del bufete Lawbird Abogados, ha indicado en declaraciones a Europa Press que el resultado de la autopsia conocido este lunes no supone añadir elementos de posible responsabilidad penal contra su patrocinado , David Serrano; insistiendo, como viene haciendo desde el principio, en su completa inocencia y en que se trató "de un accidente imprevisible " para su cliente en ese momento.

"La conciencia social de peligrosidad no alcanza a un sondeo abierto en el suelo, hoy en día posiblemente sí, pero antes no", ha dicho el abogado, quien ha señalado que no ponen en cuestión el informe de autopsia, del que ha dicho que "viene a clarificar", aunque lo califica de "extraño" en algunas manifestaciones respecto a la piqueta.