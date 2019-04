"Te voy a prestar mis manos": Ángel ayuda a su mujer enferma de esclerosis a morir

Para ella esta no era vida. María José Carrasco lleva 30 años padeciendo esclerosis múltiple y ya no quería vivir más. Esta madrileña tenía un deterioro físico masivo y unos dolores terribles que solo podía calmar con morfina. No podía moverse, no veía bien y tampoco podía comer. Necesitaba la ayuda de Ángel Hernández, su marido, para todo.