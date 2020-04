Ayuso: "Durante un año o dos les voy a pedir a los ciudadanos medidas de prevención individual"

"Durante más de un año, me apuraría a decir dos, les voy a pedir a los ciudadanos medidas de prevención individual ", ha dicho en respuestas a los medios de comunicación la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , a la salida del hospital de campaña de Ifema a propósito de la crisis del coronavirus .

Un día después de anunciar su recuperación tras dar positivo en COVID-19, Ayuso ha confirmado su buen estado de salud: “Me siento tremendamente afortunada porque estoy bien, me encuentro bien”. No obstante, ha recordado a todos los fallecidos por la pandemia y ha justificado su visita al hospital de campaña de Ifema, que ha calificado de “milagro”. “Necesito y creo que es importante estar cerca de las personas que no han tenido la misma fortuna”, ha dicho.