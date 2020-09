El hilo de protesta contra la situación sanitaria en Madrid en la redes: Ayusoconfinatetuprimero acaba en Sol

No. No todo el mundo apuesta por las restricciones de Ayuso ni las ha acogido de buen grado, de hecho, una manifestación ha sido convocado en Sol para protestar por las medidas en zonas del sur de Madrid. El hecho de que en solo un 13% de la población en Madrid se centren el 25% de los contagios es el argumento de la Comunidad que no parecen compartir en redes sociales el hilo AyusoConfinateTuPrimero que ha sido apoyada por parte de la izquierda, como Errejón, al que Almedia ha criticado al señalarle como una persona que apostó por Madrid seis meses para perseguir su ambición personal, no vive en el Sur, ni cobra como ellos.