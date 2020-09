Almeida carga contra Errejón por hablar de "segregación": "Si no se vive en el sur y se gana 100.000 euros, quizás no sea persona más adecuada"

Carga contra el líder de Más País y advierte que no es momento de "aprovecharse políticamente"

"Errejón se presentó a las elecciones a la Asamblea de Madrid y duró 6 meses para satisfacer su ambición nacional"

Arropa las medidas de Ayuso y avisa a los madrileños: “No afectan a unos pocos, nos afectan a todos”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almedia, ha comparecido públicamente para hacer análsis de la situación y arropar las nuevas medidas de restricción aplicadas por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, las cuales afectan a 37 zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid con el objetivo frenar la escalada de contagios en la región.

A este respecto, en primer lugar, ha querido mostrar su apoyo absoluto a las medidas adoptadas y ha dejado claro que permanecerán "al lado" y "cercanos" al Gobierno autonómico "durante todo el tiempo en que duren las medidas" para "ayudarles en cualquier situación que se pueda generar como consecuencia de ellas".

"No es una cuestión que afecta a unos cuantos; a unos pocos"

En segundo punto, Almeida ha lanzado un mensaje claro al conjunto de los ciudadanos de Madrid: "Esto no es una cuestión que afecta a unos cuantos, a unos pocos. Nos afecta a todos. No es una situación dramática que nos remite a marzo, pero sí es un aviso de que no podemos bajar la guardia y tendemos que tener a la estabilización y la bajada de los contagios lo antes posible".

"Sin perjuicio de que haya un volumen de ciudadanos afectados, la ciudad no se puede compartirmentar ni estancar. No podemos entender que unos viven en un distrito o en otro. Todos vivimos en la ciudad de Madrid y todos debemos dar lo mejor de nosotros mismos para dejar atrás lo antes posible la pesadilla que vivimos desde marzo", ha dicho, llamando a luchar juntos contra un problema que es de todos.

"Las instituciones haremos todo lo necesario para vencer a esta pandemia. En esa línea, apoyamos las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid y ponemos nuestra colaboración para que sean efectivas", ha insistido.

"La pandemia va con todos y cada uno de nosotros"

Por activa y por pasiva, el mensaje de Almeida ha ido en la misma dirección: la pandemia "va con todos y cada uno de nosotros".

Que las medidas de restricción adoptadas afecten a 37 zonas básicas de salud, ha subrayado y reiterado, no debe llevar a equívocos: "No quiere decir que los ciudadanos que no vivan en esas zonas básicas de salud se puedan desentender y piensen que con ellos no va la pandemia. Va con todos y cada uno de nosotros. Cada uno desde el sitio que ocupe a quienes nos corresponde vencer a esta pandemia", ha apuntado, volviendo a dejar claro que desde el Ayuntamiento se va a seguir "trabajando con cercanía, siendo conscientes de la pandemia que nos está asolando, de que no hemos vencido al virus, pero de que entre todos acabaremos venciendo". Todos, ha insistido, "con independencia de donde se resida".

Responsabilidad individual

Defendiendo que "la Comunidad de Madrid se ha valido de informes técnicos y científicos" para la aplicación de las restricciones, el alcalde madrileño ha advertido de que "hay que seguir cumpliendo las recomendaciones y obligaciones que se nos indican por parte de las autoridades sanitarias". "Si somos capaces todos, seremos capaces cuante antes de vencer la pandemia", ha asegurado.

Carga contra ÍñigoErrejón por hablar de "segregación"

Tras mostrar su "apoyo total y absoluto a cualquiera de los ciudadanos de las zonas básicas de salud afectadas", Almeida ha llamado a dejar atrás los intereses políticos y "las banderas" para trabajar de forma conjunta para superar la pandemia. Es la única manera, ha dicho, de aportar "soluciones".

Por eso, ha cambiado el semblante y el tono al ser preguntado por los periodistas al respecto del hashtag #AyusoConfínateTúPrimero y concretamente un tuit de Íñiego Errejón en el que ha calificado las medidas de la presidenta de la Comunidad de Madrid como "segregación de clases".

Es segregación de clase. Ineficaz e injusta. No puede tolerarse #AyusoConfinateTuPrimero — Íñigo Errejón (@ierrejon) September 18, 2020

"Me parece que al margen de la valoración que nos pueda sugerir a cada uno las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid es profundamente irresponsable alentar a una manifestación en la Puerta del Sol hoy a las 8 de la tarde que precisamente incide en dos cuestiones básicas para la propagación del coronavirus: en primer lugar la movilidad y en segundo lugar la concentración de personas. Todos aquellos que están en estos momentos alentando a que haya gente que vaya a Sol bajo la premisa de una cierta discriminación social, lo único que están haciendo es permitir que se puedan producir nuevos contagios en la Puerta del Sol. No digo que no se puedan tener discrepancias; que no pueda haber diferencias respecto a las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid. Lo que sí digo es que utilizar políticamente, frente a argumentaciones políticas y sanitarias un eslogan que lo único a lo que puede conducir es a empeorar la situación sanitaria, epidemiológica que estamos sufriendo en la ciudad de Madrid… no es el camino más corto ni más recto para mejorar la situación”.

“Creo que quien quiera aprovecharse políticamente del momento que estamos viviendo se está equivocando. Quien quiere hacer bandera y confrontación política de la situación que está atravesando la Comunidad de Madrid, se está equivocando”.

"Errejón no es la persona más indicada"