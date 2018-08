Baltasar, que pesa 320 kilos, denuncia que ningún hospital público le puede atender

, por su parte, también está desesperado porque asegura que su vida corre peligro . "Me levanto, ando diez metros, me canso… Entonces me tengo que volver a sentar. Vuelvo a anda otros diez metros y me tengo que volver asentar", explica, relatando además quepero no le pueden meter en el

Denuncia que los hospitales gallegos no están preparados para tratarle. Detalla que no hay básculas ni camas que soporten su peso: "Lo que me han dicho en el hospital del Salnés es que no me pueden intervenir porque no hay una mesa de operación que soporte mi peso; y no me pueden anestesiar".