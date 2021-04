En declaraciones recientes a 'Jaleos' de El Español, la hija de la vedette, aseguraba que el "aislamiento de mi madre en un sin vivir, no paro de pensar en los riesgos que puede correr". Sofía Cristo afirmaba también que "los padres de unos amigos míos han muerto, me da pánico. Me preocupa que le pueda pasar cualquier cosa".