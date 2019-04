Nace el primer bebé gracias a una nueva técnica de Fecundación in Vitro que transfiere el ADN de la madre al óvulo de una donante

Ha nacido el primer bebé en el mundo gracias a una novedosa técnica de fecundación in vitro desarrollada por un laboratorio español. Su llegada al mundo abre la esperanza para las mujeres a las que la fecundación in vitro tradicional no ha funcionado por la mala calidad de sus óvulos. El pequeño ha nacido en Grecia, donde este laboratorio ha obtenido el permiso de las autoridades para hacer un programa piloto con 25 parejas.