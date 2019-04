Los agentes que detuvieron a El Chicle buscaron que no se entorpeciera la investigación sobre Diana Quer

El juicio contra El Chicle por el intento de rapto y agresión a una chica en Boiro continúa hoy, después de que ayer, en la primera sesión, declararan el acusado, que no reconoció su voz en el audio que pudo grabar la víctima, y ella, la joven, que aseguró que supo que si él hubiera logrado meterla en el maletero no habría salido de allí. Hoy han testificado los agentes que le detuvieron que han explicado que el objetivo fue que esta operación no entorpeciera el caso de Diana Quer.