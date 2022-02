Las secuelas del covid obligan a Bertín Osborne a cancelar sus compromisos

"Estoy aquí para contestar a muchísimas llamadas y mensajes que he recibido en los últimos días, preguntándome por mi salud y por cómo me encuentro. Vamos a ver, deciros que me encuentro extremadamente cansado, extremadamente agotado . El médico me ha dicho que son las secuelas lógicas, o por lo menos normales, después de un covid como que yo he pasado ", ha señalado Bertín, haciendo públicas las secuelas que le ha dejado la covid19.

"Tengo que deciros que en las últimas dos semanas he tenido eventos en las que lo he pasado fatal porque estaba absolutamente que me caía de cansancio, y las próximas dos semanas he decidido parar. Parar porque no me encuentro bien. No tengo nada grave, pero no me encuentro bien. Y esto es para explicar un poco a todos los que tenéis conmigo eventos y cosas en común, que sepáis que no voy a poder asistir en las próximas dos semanas", ha añadido.