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Una bloguera muestra la inusual enfermedad de su hijo en redes sociales

Informativos Telecinco16/10/201911:28h.
Una bloguera muestra la inusual enfermedad de su hijo en redes sociales

  • El niño nación con nació con un nevus que ocupa gran parte de su cuerpo

La popular bloguera rusa de 24 años, Ekaterina Mezenova, siempre ha querido mostrara sus seguidores de Instagram una vida aparentemente llena de felicidad en sus redes sociales junto a su familia y su hijo. Pero, no es oro todo lo que reluce. Detrás de todas esas fotos llenas de filtros y poses cuidadas, Mezenova ha querido mostrar la cara oculta de las redes sociales sincerándose sobre la rara y peligrosa enfermedad que sufre su hijo. 
Su hijo nació con un nevus que ocupa gran parte de su cuerpo. Sin embargo, más allá de ser un problema estético, el venus presenta un grave peligro para el pequeño. Y es que según afirman los médicos, un nevus puede aumentar el riesgo de padecer cáncer de piel o incluso de sufrir un cambio hormonal en el organismo que pueda contribuir a su desarrollo infantil. 
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Сбор на первый этап закрыт!!! Нет слов, чтобы описать то, что произошло за последние сутки. Всеобъемлющая любовь и благодарность каждому, кто на поддержал !!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Столько слов поддержки, любви и сопереживания! Просто огромное СПАСИБО!!! СПАСИБО!!!!🙏🏻❤️❤️❤️❤️ Я не ожидала, честно.. Но у всего есть обратная сторона, внимание СМИ, попытки взломать аккаунт или осквернить мою семью. Сейчас я пытаюсь справиться с этой лавиной и понять, как действовать дальше, потому что много незнакомых людей, которые не знают ни меня, ни наш уклад жизни. У многих вопросы про наше Лечение и Невус. Я вам расскажу про всё. Я открыта. Я готова вас впустить в свою жизнь, постепенно, но я попробую, обещаю. Мысли сейчас путаются и не получается написать что-то внятное, простите .. Пока пытаюсь придти в себя, покажу вам нашу осеннюю семейную съемку👪❤️ Фотографом была Любимая Настя @nastyaafed 📸♥️ Пс. Максу сегодня ровно 1 год и 4 месяца💔

Una publicación compartida de E K A T E R I N A (@mezenova) el 15 Oct, 2019 a las 10:41 PDT

Según la joven, las causas de este fenómeno son desconocidas. Los médicos habrían afirmado que se trata de una enfermedad bastante inusual que raras veces da la cara. Un golpe de mala suerte que ha llevado a la familia a un estado de preocupación. 
A pesar de haber intentado mantener la calma y no llorar, Ekaterina ha querido sincerarse con sus seguidores admitiendo que para esconder la enfermedad de su hijo cubría su cuerpo con ropa de manga larga siempre.
Tras consultar varios especialistas, Mezenova mantiene la esperanza. Un especialista israelí le habría dicho que eliminar todos los nevus de su pequeño no es posible pero que sí se podría reducir los riesgos con un tratamiento. 
El tratamiento, que duraría 6 o 7 años, sería efectivo si se realizasen al menos seis etapas. Algo que cuesta alrededor de 30 millones de rublos (unos 466.800 dólares).
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Я решалась на этот пост почти 1,5 года.. . 2 дня перед публикацией я переживала так, как никогда в жизни, наверное, но давно пора было вам всё рассказать. Больше года назад я стала мамой и это был самый чудесный день, бесследно омраченный одним обстоятельством, которое подкосило всю нашу семью очень сильно, но теперь я понимаю, что все испытания, которые выпадают на чью-то долю- это не просто так. Я стала другой и так нужно было. Не прошу вас нас жалеть - этого я больше всего не хочу, ровно как и не хочу, чтобы вы судили мою семью, так как никому не желаю такое пережить и меня по-настоящему мало кто сможет понять, но поддержка мне ваша необходима. Просто хочу поделиться нашей историей, чтобы наконец снять этот груз тайны с плеч, потому что нести стало слишком тяжело. Начну с самого начала. Середина первого летнего месяца. Я разродилась за 6 часов и провалилась в беспамятство, во время которого происходило волнение среди персонала больницы. Палата наполнилась медсёстрами, акушерами, терапевтами, генетиками - все столпились вокруг моего малыша, обсуждая его особенность, которая занимала почти всю поверхность кожи. Позже установили, что это невус, то есть гигантское родимое пятно, несущее онкологическую опасность: любая травмотизация, как химическая, так и физическая, гормональный всплеск и любые другие изменения в организме могут спровоцировать рак кожи. ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ>>> . 📸Нашим фотографом была чудесная @sudakovaphotography , спасибо тебе ♥️

Una publicación compartida de E K A T E R I N A (@mezenova) el 14 Oct, 2019 a las 10:25 PDT

Con el fin de recaudar dinero para su hijo, la rusa ha publicado una serie de fotos con su hijo. Ahora su objetivo es trabajar incansablemente hasta conseguir empezar el tratamiento de su pequeño en Israel. 

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