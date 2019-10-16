Una bloguera muestra la inusual enfermedad de su hijo en redes sociales
El niño nación con nació con un nevus que ocupa gran parte de su cuerpo
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Сбор на первый этап закрыт!!! Нет слов, чтобы описать то, что произошло за последние сутки. Всеобъемлющая любовь и благодарность каждому, кто на поддержал !!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Столько слов поддержки, любви и сопереживания! Просто огромное СПАСИБО!!! СПАСИБО!!!!🙏🏻❤️❤️❤️❤️ Я не ожидала, честно.. Но у всего есть обратная сторона, внимание СМИ, попытки взломать аккаунт или осквернить мою семью. Сейчас я пытаюсь справиться с этой лавиной и понять, как действовать дальше, потому что много незнакомых людей, которые не знают ни меня, ни наш уклад жизни. У многих вопросы про наше Лечение и Невус. Я вам расскажу про всё. Я открыта. Я готова вас впустить в свою жизнь, постепенно, но я попробую, обещаю. Мысли сейчас путаются и не получается написать что-то внятное, простите .. Пока пытаюсь придти в себя, покажу вам нашу осеннюю семейную съемку👪❤️ Фотографом была Любимая Настя @nastyaafed 📸♥️ Пс. Максу сегодня ровно 1 год и 4 месяца💔
Una publicación compartida de E K A T E R I N A (@mezenova) el 15 Oct, 2019 a las 10:41 PDT
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Я решалась на этот пост почти 1,5 года.. . 2 дня перед публикацией я переживала так, как никогда в жизни, наверное, но давно пора было вам всё рассказать. Больше года назад я стала мамой и это был самый чудесный день, бесследно омраченный одним обстоятельством, которое подкосило всю нашу семью очень сильно, но теперь я понимаю, что все испытания, которые выпадают на чью-то долю- это не просто так. Я стала другой и так нужно было. Не прошу вас нас жалеть - этого я больше всего не хочу, ровно как и не хочу, чтобы вы судили мою семью, так как никому не желаю такое пережить и меня по-настоящему мало кто сможет понять, но поддержка мне ваша необходима. Просто хочу поделиться нашей историей, чтобы наконец снять этот груз тайны с плеч, потому что нести стало слишком тяжело. Начну с самого начала. Середина первого летнего месяца. Я разродилась за 6 часов и провалилась в беспамятство, во время которого происходило волнение среди персонала больницы. Палата наполнилась медсёстрами, акушерами, терапевтами, генетиками - все столпились вокруг моего малыша, обсуждая его особенность, которая занимала почти всю поверхность кожи. Позже установили, что это невус, то есть гигантское родимое пятно, несущее онкологическую опасность: любая травмотизация, как химическая, так и физическая, гормональный всплеск и любые другие изменения в организме могут спровоцировать рак кожи. ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ>>> . 📸Нашим фотографом была чудесная @sudakovaphotography , спасибо тебе ♥️
Una publicación compartida de E K A T E R I N A (@mezenova) el 14 Oct, 2019 a las 10:25 PDT