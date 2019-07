Borja acepta finalmente los 110.000 euros que Vox ha recaudado para hacer frente a la indemnización

El abogado del joven, Alfredo Herrera, ha informado a Europa Press que se trata de donaciones anónimas que no podrían devolverse. Era el propio letrado quien aseguraba esta mañana que el joven había decidido no aceptar el dinero y que afrontaría “las consecuencias de la Sentencia personalmente".

"No quería que nadie pagara nada porque yo he tenido aquí en el despacho cientos de ofrecimientos de gente anónima que nos ha mandado e-mail pero no se ha aceptado porque él quiere asumirlo", ha asegurado el letrado. Sin embargo, ha confirmado que el dinero "ya está aceptado".