Bunbury se suma a la teoría de la conspiración de Bill Gates para dominar el mundo

No es la primera vez que Bunbury carga contra el cofundador de Microsoft, ya que en mayo pasado ya compartió un vídeo titulado "How Bill Gates monopolized Global Health". Además, en una entrevista reciente con GQ con motivo de la publicación de su nuevo disco, 'Posible', el maño sostenía que "una cosa son los intereses y los pensamientos de Bill Gates y de la OMS y otra cosa son los derechos individuales de cada país. No quiero utilizar la palabra 'dictadura' tan fácilmente porque hay gente que dice 'esto no es una dictadura, es una pandemia'. Lo cierto es que hay normas que quieren imponer de forma global que no deben ser aceptadas contra los pueblos independientes".