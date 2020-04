Denuncian la desaparición de un joven gallego que se encontraba confinado en su casa

Nada más levantarse, el joven miraba su teléfono móvil y veía que tenía varias llamadas y mensajes preguntándole cuál era su paradero. "Empezaron a compartir ese cartel por Instagram, por Facebook y demás y a mí me llamó una amiga para preguntarme dónde estaba , qué me había pasado y yo sorprendido le dije que estaba en casa y fue quien me avisó del cartel que se estaba pasando", comenta el joven al medio de comunicación encargado de dar la noticia.

Él mismo ha querido dejar claro que no sabe quién se encuentra detrás de esta broma: "No sé quien fue. Supongo que sería algún crío aburrido en casa que no piensa que estas cosas son serias". Por su parte, Alexandre también ha querido aclarar que él no ha tenido que ver nada que ver con la denuncia de esta falsa desaparición: "Me da rabia que alguien piense que es mi culpa, que hice yo la broma".