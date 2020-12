La Nochebuena de los camioneros atrapados en Reino Unido: “Mañana no tendremos nada que comer pero hoy nos vamos a hartar”

Los camioneros españoles atrapados en el paso fronterizo del Reino Unido, han pasado la Nochebuena en sus cabinas. Los que se hicieron el test y consiguieron cruzar se pusieron al volante, pero no han llegado a tiempo con sus familias. Ha sido una noche triste y solitaria que nunca olvidarán.

Algunos han sido afortunados y han podido pasar la noche con otros compañeros, como un grupo de camioneros sevillanos que han preparado una Nochebuena con todo detalle, “nuestra cañita de lomo, nuestro jamoncito”. Una mesa improvisada para intentar olvidar la situación en la que están, “mañana no vamos a tener nada que comer pero hoy nos vamos a hartar”.

Los compañeros se convierten más que nunca en una familia cuando la tuya está lejos. Imposible no echar de menos a los tuyos cuando estás solo en la cabina de tu camión , “he puesto villancicos para animar la noche y una foto de mi familia”.

Atrapados en estas kilométricas caravanas, los ciudadanos británicos no los han dejado sin cenar y les han abastecido con lo que han podido, “a mi me han dado pizza”.

Otro no han tenido tanta suerte y han tenido de buscarse la vida , “un menú de hamburguesa, esa va a ser mi cena de Nochebuena”.

La situación en el día de Navidad no es mucho más esperanzadora y no saben cuándo podrán avanzar. Solo esperan no recibir el 2021 en la carretera.