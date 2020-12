Los camioneros atrapados en Dover, desesperados: "Prácticamente no me queda comida ¿Cómo me las voy a arreglar?"

Los camioneros españoles ya no pueden más. Atrapados en Dover por culpa de la pandemia y la nueva cepa desatada en Reino Unido , –mucho más contagiosa y por tanto con mucha más facilidad para propagarse y extenderse–, ahora muchos se resignan a despedirse definitivamente de pasar la Navidad junto a sus familias. Por muchas horas estén al volante, no llegarán a tiempo desde Reino Unido.

Otro, daba muestra a su vez del desconcierto y la desesperación que viven en el lugar: “ No tenemos información ninguna todavía. Nadie nos dice nada, no vienen las autoridades …”

"Prácticamente no me queda comida"

El retorno, como la información, les llega con cuentagotas. En Manston, el Ejécito era el que informaba a los transportistas de que los test no han llegado.

“El 25 y el 26 cierran los restaurantes y cierran los supermercados”. “Prácticamente no me queda comida. ¿Cómo me las voy a arreglar?”, lamentan los afectados.