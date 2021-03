Cárcel para el joven que agredió brutalmente en plena calle a un abogado en Oviedo

El acusado ha aceptado también una condena leve por maltrato a su pareja , que conllevará una orden de alejamiento de dos años de la chica impuesta también por el juzgado, pese a que esta ha declarado al juzgado no haber sufrido ningún tipo de agresión en ningún momento. También deberá prestar cincuenta días de trabajos en beneficio de la comunidad.

R. G. de la F., que tiene antecedentes por maltrato, pensó que el letrado Carlos Hernández Fierro, iba a llamar a la policía y se lanzó contra él. Tras la agresión se refugió en su vivienda con su pareja y rehusó colaborar con los agentes. “Espero que me perdone, cada uno por su lado. Lo siento mucho”. Con estas palabras quiso disculparse el agresor, que añadió a Informativos Telecinco que "ahora me considero una buena persona pero hace años no".