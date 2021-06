Carl Nassib sale del armario: Es el primer jugador de la NFL en declararse homosexual

“Me quiero tomar un momento para decir que soy gay”. "¿Qué pasa, gente?", dice Nassib en un vídeo que ha colgado en Instagram. "Soy Carl Nassib. Estoy en mi casa aquí en West Chester, Pensilvania. (...) He tenido la intención de hacer esto por un tiempo, pero finalmente me siento lo suficientemente cómodo como para sacarlo de mi pecho ".