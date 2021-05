Carles Francino tras sufrir un ictus por el covid: "¿Es posible que nos hayamos olvidado de los sanitarios?"

"¿Cómo no van a cabrearse Laura enfermera, o Alejandro enfermero, dos de los que me atendieron a mí… cómo no van a cabrearse viendo lo que se ha visto este fin de semana?". Carles Francino ha vuelto a los micros de la Ser justo cuando los botellones y los descerebrados han tomado las calles. Lo hace después de haber visto cara a cara al covid, ese que a muchos les da risa, esos que decepcionan a Fernando Simón y que han vuelto a demostrar que si no se les impide hacer algo por ley, no se saben comportar de forma cívica. Porque una cosa es la fatiga pandémica y otra la falta de empatía para con los seres queridos, los mayores , los médicos y los muerto que cada día se cobra el covid.