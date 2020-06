El hermano de Fernando Simón sale en defensa de su "héroe": "Hay insensatos que no se dan cuenta de lo que atacan

A pesar de las críticas, Simón siempre ha mantenido su postura tranquila y sosegada, llegando a asegurar que se echará a un lado si el Gobierno decide sustituirle, pero que no se plantea dimitir porque no le parece profesional "abandonar el barco" sólo para evitar las críticas o la sobreexposición en los medios de comunicación por su papel de portavoz sanitario del Ejecutivo.

Con el título "Fernando Simón, mi hermano, mi héroe", comienza unas emotivas palabras dedicadas al científico aragonés: "No suelo leer el periódico, ni veo el telediario, ni busco las noticias en la radio. Cuando esporádicamente lo hago, aplico el filtro de la desconfianza. Sin embargo, llevo tres meses buscando el telediario y otras fuentes de noticias. No falla, en pocos minutos oigo hablar a Fernando y me lleno de orgullo".