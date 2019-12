El Cartero Real llega al Hospital infantil Virgen del Rocío para recoger los deseos de los más pequeños

Hoy ha llegado al Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla, un enviado muy especial desde Oriente, el Cartero Real de los Reyes Magos. Concretamente a la planta de pediatría, y no lo ha hecho solo, de hecho no ha faltado ni uno de los dibujos animados favoritos de los más pequeños, o de los personajes de las películas más populares.

Todos cuentan que han sido muy buenos, y sus deseos, muy variados , muñecas, pizarras, patines, e incluso, sorpresas, que traigan lo que quieran, dice una de las pequeñas. Una ilusión que no ha hecho más que aumentar durante la mañana y que ha alcanzado su punto álgido cuando le han entregado la carta al ayudante de los Reyes Magos, aunque algunos dudaban de si luego repartiría él los regalos o no.

Un día que cada uno de los participantes define con la palabra alegría y con un sentimiento de ilusión. Una iniciativa que no solo han disfrutado los niños, también los mayores y los que les han hecho pasar este día que no olvidarán, especialmente los que no pueden abandonar el Hospital. También para sus papás, “pasarlo aquí con ellos emociona mucho, hacen una labor espectacular”, dice uno de ellos.