Visto para sentencia el ‘caso Arandina’: el tribunal analizará con lupa si hubo o no intimidación

Para dictar sentencia en el ‘caso Arandina’ , el tribunal analizará con lupa si hubo o no intimidación . Las acusaciones dicen que hubo. Psíquica por la presencia del grupo, y ambiental porque la habitación estaba a oscuras y en silencio. Y como prueba de la agresión , Luis Antonio Calvo, de la acusación popular, apunta: “Nadie usa los móviles, para nada, cuando todo el tiempo estaban usando los móviles…”

“Apagaron las luces y entre todos me quitaron la ropa”

“ Apagaron las luces y entre todos me quitaron la ropa ”. “Me agarraron de la muñeca y de la nuca”. “Forcejeé con ellos, pero comencé a sentir miedo y me bloqueé”.

Los futbolistas niegan la mayor

Los futbolistas han negado la mayor: no hubo acto sexual y no sabían su edad, insisten. “La única prueba, la declaración de la víctima, tiene cuatro o cinco versiones que no tienen nada que ver la una con la otra”, ha señalado Olga Navarro, abogada de la defensa.