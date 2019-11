Las declaraciones de los acusados por el caso Arandina a la salida de la última sesión: "Infierno", "justicia" y "si no hubiera entrado en casa"

Víctor Rodríguez, conocido por muchos como `Viti´, ha sido el más breve en sus declaraciones y solo ponía el foco sobre la menor a la que presuntamente agredieron los tres exjugadores del Arandina, decía que “si no hubiera entrado en casa no hubiera pasado nada de esto seguro” . Se refería a la víctima, que tras los hechos sufrió un trastorno ansioso depresivo, como han confirmado diferentes profesionales en la sala durante estos días de juicio.

El caso ha quedado hoy visto para sentencia, para los acusados se piden 40 años en el caso de Raúl Calvo y 39 para Carlos Cuadrado y Víctor Rodríguez. Los acusados no solo niegan la agresión sexual, además niegan cualquier tipo de relación sexual con la víctima, ya que de no ser así serían culpables ya que el consentimiento de la victima no tiene valor, al ser menor de 16 años. La edad ha sido otro de los temas más controvertidos del procedimiento, los acusados dicen que no sabían la edad pero la víctima lo desmiente. Según su testimonio se lo dijo en dos ocasiones, mediante redes sociales y en un bar. Algo que además podrían confirmar unos mensajes que se intercambiaron dos de los acusados en un grupo de amigos, en el que se hablaba de que la niña tenía 15 años. En este mismo grupo de Whatsapp se confirmaba que habían tenido relaciones sexuales con la menor, algo que ellos calificaban en la sesión de "una broma".