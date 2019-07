El caso Dana se complica: Las llamadas del prestamista apuntan a Sergio, que sigue defendiendo su inocencia

Ahora es El Español el que desvela una confesión del hermano que señala que las supuestas amenazas con las que Sergio se presentó ante los investigadores para denunciar la desaparición de su pareja se mandaron desde la casa de Sergio. Todas las precauciones en este caso parecen ser pocas, pero los días pasan y Dana no aparece. La fuga no convence a los investigadores. Primero,, aunque haya declaraciones como la del prestamista de Dana que destacan que la mujer nunca quiso realmente quedarse embarazada, según el Diario Sur. Pero el hecho de que la familia haya confirmado queno parece que facilite una huida planificada.

Mientras tantoaunque desde la inspección detallada de su casa es consciente de que es el principal sospechoso. No en vano, los investigadores encontraron hogueras en la parte de atrás de la casa (que analizar para ver qué se quemó) y se dieron cuenta que el lugar había sido limpiado a conciencia., aunque finalmente esta denuncia fuera archivada no ayuda tampoco. EL hermano de Dana siempre se ha resistido a creer que haya huido y considera que algo le ha tenido que pasar. De hecho la última vez que habló con ella fue el de su desaparición y en los mensajes de whastapp no vio nada raro que incitara a pensar que Dana tenía pensado huir.

"Me apuntan a mí y yo no he hecho nada, soy inocente. Ella se ha marchado y me ha dejado solo con la niña", denuncia Sergio pero parece que conforme avanza el caso los focos cada vez le apuntan más a él.