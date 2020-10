Caso Maje: una de las cuchilladas contra Antonio casi le llegó a la columna vertebral

En la cabeza de Maje y Salva

"Está clara la imputabilidad de los acusados, no encontramos ningún desequilibrio que les impida decidir". Los psiquiatras forenses son claros en el caso de las personalidades de Maje y Salva. En el caso de Maje llegan a la conclusión de que "es una persona normal, no hemos descubierto ninguna descompensación y es una persona fuerte para aguantar la prisión. No la vimos llorar, quería vivir la vida al salir de la cárcel", han confirmado los psiquiatras.