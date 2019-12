Caso Marta Calvo: Buscan cuerpo y cómplices para poder desmontar la versión de Jorge

Sin cuerpo, sin análisis forense, el caso recuerda cada vez más al de Marta del Castillo (nunca se ha encontrado su cuerpo), porque sin encontrar a Marta sería difícil contradecir una versión que Jorge tuvo tiempo para planificar con calma antes de entregarse a la justicia el 4 de diciembre. La realidad es que los investigadores no descartan que a Jorge le ayudara alguien a deshacerse del cuerpo de la joven, según desvela Las Provincias. No hay que olvidar que Jorge se escondió de las autoridades durante varios días y aunque él defiende que lo hizo en casas abandonadas, los expertos no descartan que alguien relacionado con el trapicheo de drogas le ayudara. Y también con el cadáver de Marta.