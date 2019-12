Los investigadores de Marta Calvo vuelven al escenario del crimen a revisar los desagües

Buscarán en los desagües de la casa de Manuel. No se habían revisado porque Jorge Palma se entregó después de esos registros que se hicieron mientras estaba huido. En su confesión dio datos que antes no se habían valorado; dijo que para descuartizar el cuerpo había comprado una sierra, guantes y ácido en tres establecimientos. Ahora comprobarán su utilización y el lugar del baño donde dice que lo hizo. Van a rastrear la casa de Manuel, de nuevo, y con perros especializados que hasta ahora no habían llevado.