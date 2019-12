La madre de Marta Calvo, hundida, se echa la culpa de la muerte de su hija

No era normal que no apareciera por casa. No ha ayudado en nada el hecho de que Jorge haya declarado que consumieron droga en la noche de su muerte. Confirmar si es verdad que Marta consumía puede ser clave para desmontar la versión de Jorge, que también ha declarado que no era la primera vez que quedaba con ella, que era maja y que se asustó al verla muerte. Jorge, que vivió un episodio similar con una prostituta, rechaza haber matado a Marta y defiende que murió de muerte natural, pero que con sus antecedentes le dio miedo llamar a las autoridades y decidió descuartizar y deshacerse del cuerpo de Marta.