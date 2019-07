El caso Vianca ve la luz: en prisión preventiva Joel, pareja de la joven de 25 años asesinada estando embarazada

Todo empezó el pasado 16 de julio. Vianca desaparecía. Un mensaje fue clave pero también complicó las investigaciones. “Mamá, que me voy, cuida al niño”. Vianca, a sus 25 años y con un pequeño que ahora tiene 7 años, no podía más. Estaba de nuevo embarazada, quería tener al pequeño, pero la situación con Joel era insostenible. Además, él no quería ser padre. Ahora se sabe que ese mensaje pudo ser enviado con Vianca ya muerta.