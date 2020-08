La ministra Celaá cree que hay una "alarma excesiva" sobre la vuelta al cole

Isabel Celaá, en una entrevista en la que ha asegurado que ayer no recibió reproche alguno por parte del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias , también ha admitido que el Gobierno trabaja para solucionar el problema a los padres que deban quedarse en casa para cuidar a un hijo por COVID-19 : un permiso retribuido y una baja por enfermedad.

Celaá ha dicho que cree firmemente en que existe un exceso de alarma en la vuelta al cole "suscitado por mucho movimiento político y mediático" y ha pedido no cargar a las familias con más preocupación.

Todas las medidas que se van a analizar mañana las conocen las comunidades autónomas desde junio, aunque tendrán que ajustarse a la realidad, porque "sería una irresponsabilidad no hacerlo" tras la evolución de la pandemia, ha dicho.

Mascarilla a partir de los seis años y toma de temperatura

La ministra ha explicado que se manejan también dos fórmulas para que los niños no acudan a clase con fiebre: una declaración responsable de los padres, o bien que haya "un conocimiento fehaciente por parte de los padres de que tiene que ser así, con respuesta específica al centro escolar".

Absentismo escolar

Celaá ha incidido en que "no tiene sentido no llevar al niño al colegio por no llevarlo", si bien en el caso de pequeños con patologías crónicas puede haber una causa justificada.