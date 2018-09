Un edificio sin habilitar, la solución del Gobierno ante el colapso de menores en las comisarías de Barcelona

El edificio que ofrece el Gobierno Central para acoger a los menores extranjeros no acompañados (MENA) es una vieja imprenta, que iba a ser subastada. No obstante, desde la Generalitat advierten de que esto no es una solución ya que deberá pasar por una rehabilitación para poder acoger a los menores y esto llevará, al menos, un mes de trabajo. Mientras, duermen en las salas de espera de las comisarías de Barcelona, Tarragona y Figueras.