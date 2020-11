Los centros de salud "no están aún preparados" para vacunaciones masivas de covid

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha avisado de que la Estrategia de Vacunación contra el coronavirus, que comenzará en enero, requiere medidas urgentes de refuerzo de personal , ya que los centros de salud no están aún preparados para vacunaciones masivas.

Equipamientos y medios a la Atención primaria

"Desde el sindicato, consideramos que será imposible llevar a cabo la Estrategia si el Gobierno no aporta a la Atención Primaria los equipamientos y medios necesarios para seguir, por ejemplo, la cadena de frío de entre -20 y -80º que requiere la vacuna y para garantizar que ésta se mantiene en las condiciones idóneas", ha dicho.

No hay la capacidad suficiente

"A fecha de hoy no hay garantías de que, a través de la Atención Primaria, se pueda garantizar un "acceso equitativo a las vacunas", como ha avanzado el Gobierno. Sin refuerzos de personal en la Atención Primaria no hay la capacidad suficiente para poder realizar esta vacunación masiva y garantizar la cadena de frío de las nuevas vacunas, por no haber equipamientos suficientes para esas temperaturas", ha dicho CSIF.