Acoso, obsesión, amenazas: los testigos dejan en evidencia a César, sospechoso de matar a Ana Enjamio

“Si no está conmigo tampoco estará con Samuel” . Es lo que Ana contaba a sus amigas que le decía César después de mantener una relación con él y dejarlo. Fueron unos meses de angustia. Algo que niega César que ha defendido que mantenían una relación clandestina y defiende su inocencia. Pero se deshizo de su ropa la noche del crimen y el móvil de Ana no ha aparecido. Tampoco ha aparecido el arma del asesinato.

Los testigos del juicio hoy, compañeros de trabajo de ambos y el ex novio de esta, Samuel, reflejan una relación obsesiva y la incapacidad de César de aceptar la ruptura de Ana . No podía creer haber dejado a su familia por nada. Los llantos de sus amigas han sido constantes, porque sabían que Ana tenía miedo.

Ana se volvía a ver con su novio de toda la vida, Samuel, algo que César no podía soportar. Ana tenía terror a César. Samuel llegó a reconocer que aun estando con César Ana estaba tan mal que me "decía que se estrellaría con un muro si no la cogía el teléfono".

Samuel también sufrió los celos de César con mensajes al whastapp desnudos, de cuando César y Ana habían estado juntos. De hecho Samuel habló con ella el día de su muerte. "La vi más ilusionada de venirse a mi cena que a la suya. A las cinco de la mañana, me decía que se iba a casa y que dolían los pies y que se marchaban para acompañar a una amiga que estaba borracha". Samuel le hizo dos preguntas y la segunda ya no le entró y desapareció la foto del perfil del WhatsApp de Ana. "Me preocupé, la llamé varias veces y no me respondía, fui con un amigo a la avenida de Madrid y ya vi las luces de la Policía. Hablé con ellos y le dije que conocía una chica de ese portal. Al ver desaparecer su foto, me había temido lo peor", añadió Samuel.