Colau culpa a la Generalitat de la inseguridad en Barcelona: “Buch decía que no hacían falta Mossos”

"Batlle me ha dicho que no era consciente de estar haciendo este titular ", ha asegurado la primera edil en una entrevista en TV3, donde ha reclamado ser muy prudente con la cuestión de la seguridad. Y ha opinado que Batlle tiene un perfil "muy bueno" y ha descartado pedirle que rectifique, porque a su juicio fue una sola palabra de toda una declaración mucho más extensa.

Propone una Fiscalía especial para hurtos y robos

La primera edil también ha pedido a la ciudadanía que no se hagan patrullas ciudadanas : "Entiendo la preocupación pero esto no puede ser la ley de la selva. La seguridad en democracia está en manos de los cuerpos policiales".

Sobre los manteros y la venta ambulante, ha dicho que no es un tema de seguridad sino social, y que su Gobierno lo aborda por ser un problema de ocupación de espacio público: "No perseguimos manteros. Lo que hacemos es no permitir una actividad que no está permitida".