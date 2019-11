Cometieron delitos de tráfico y ahora se ponen en el papel de las víctimas

La Asociación Stop Accidentes junto a efectivos de Policía Municipal, Bomberos y SAMUR del Ayuntamiento de Madrid han organizado esta jornada junto a menores de los centros de la Agencia para la Reeducación y Reinserción. Muchos conducían sin carnet porque “como de pequeño he conducido coches, miedo no me daba”, aunque admiten que no lo volverían hacer. En el simulacro han podido sentir en sus carnes ser víctima de un accidente de tráfico, que podrían haber ocasionado ellos con sus imprudencias. Otros condujeron borrachos y admiten que volverían a hacerlo... “lo cogeré cuando me dé la gana, lo que se me pasa por la cabeza lo hago. Hay que vivir la vida, en ese momento no pienso en los demás”.