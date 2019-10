¿Sabes qué hacer para evitar un accidente de tráfico? Te lo contamos

Exceso de velocidad en un asfalto mojado y además con una curva son factores muy probables para tener un accidente. Lo primero es no sobrepasar la velocidad permitida o recomendada, pero si tu coche acaba atravesado en plena autovía, si no puedes ponerte a salvo con seguridad, lo mejor es continuar en el interior del vehículo con el cinturón de seguridad puesto. Si no, probablemente tengas otro accidente con otro coche que venga por detrás y no tenga tiempo de reaccionar.