Decoración industrial: consejos para lograrla

La decoración industrial surgió a mediados del siglo XX en Nueva York, fruto de la transformación de antiguas fábricas y almacenes en espacios para habitar. Se asocia a viviendas tipo loft y su hábitat natural son los espacios abiertos y diáfanos, de techos altos, grandes ventanales y paredes desnudas. Esto no significa que no puedas trasladar este espíritu a tu hogar, por mucho que no cumpla con estas condiciones espaciales.