Cómo usar las tarjetas y el wifi este verano y evitar ser víctima de un fraude

Contraseñas largas, alfanuméricas y actualizadas

Elegir el mejor método para compras online: tarjetas, móvil o intermediario

En el pago con el móvil la ventaja es que los datos de las tarjetas no viajan por la red, sino que se utiliza un token único por cada transacción que no contiene información personal ni de las tarjetas. Eso sí, es importantísimo mantener el móvil siempre actualizado, con antivirus y solo bajar aplicaciones de las tiendas oficiales, además de habilitar si fuera posible el doble factor de autenticación (SMS).

Nunca pinchar en el link de un mail para acceder a una tienda online

Nunca realizar compras mediante redes wifi públicas

Cómo alquilar de forma segura

No te fíes de propietarios que residen en el extranjero y por algún motivo no pueden enseñarte el piso en persona. Desconfía si te sugieren hacer uso de intermediarios para la entrega de las llaves o el contrato. Está de moda citar a empresas como Airbnb o similares, cuando no tienen nada que ver en el proceso, simplemente utilizan su nombre de manera fraudulenta para dotar de mayor credibilidad al fraude. Las prisas deben ponerte en alerta. Los ciberdelincuentes siempre tienen prisa por cerrar el trato lo antes posible. Si te solicitan pagos a través de servicios de envío de dinero de forma anónima como MoneyGram o Western Union, no continúes con el proceso. Tampoco si se solicita una transferencia a un banco que no sea de la misma nacionalidad que el "presunto propietario". Estos son los consejos de los expertos en seguridad de las fuerzas de seguridad que en España tienen un gran nivel.