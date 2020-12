Las cortinas son textiles que, pese a su importancia, pueden pasar desapercibidos en lo que a su limpieza se refiere. Parece que no se manchan y no reparamos demasiado en ellas, pero lo cierto es que, con el tiempo, es normal que reciban salpicaduras, que su parte inferior acumule suciedad, que absorban olores... Si eres de lo que piensa que no hay nada como rematar una buena limpieza del hogar con unos textiles recién lavados, toma nota de estos consejos sobre cómo limpiar cortinas en casa de forma eficaz y sin riesgos.