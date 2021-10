Ojo porque no extraer el aire acumulado en tus radiadores durante los meses de desuso puede hacer que tu factura de luz o gas aumente , ya que la emisión de calor será insuficiente y lenta. Y es que el aire acumulado impedirá que el calor se reparta de forma adecuada, lo que hará que el sistema tenga que trabajar más duro para calentar tu casa y alcanzar la temperatura programada.

Además, es conveniente que revises que no haya pérdidas de líquido antes de utilizarlos: simplemente pasa un trozo de papel o de tela por las juntas y conexiones (no hace falta que la calefacción este encendida) y comprueba que no se humedece. Un truco para detectar la presencia de aire es tocar el radiador en distintas zonas: si hay más calor en una zona que en otra, es probable que tengas que purgarlo.