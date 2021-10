Invertir en una chimenea puede no ser barato y se trata de un elemento de uso limitado (a no ser que vivas en una zona con frío permanente), además de costoso: utilizarla requiere cierto mantenimiento y todo un ritual de preparación y de limpieza posterior en caso de que optes por determinados modelos, por lo que es importante que estés a gusto con tu decisión y conozcas sus implicaciones antes de dar ningún paso. De lo contrario, podría convertirse en una de esas inversiones no amortizadas que, en la práctica, no reciben el uso que se merece.